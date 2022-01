Ein Botaniker des Pflanzengartens von Meise hat eine (alte) neue Kaffeesorte entdeckt

„Ich habe diese neue Sorte bei Nachforschungen von Pflanzensammlungen entdeckt, wie vor vielen Jahren schon zusammengestellt wurde,“ so Botaniker Piet Stoffelen (Foto weiter unten): „Es handelt sich dabei um sogenannte ‚Ex-Situs-Sammlungen‘. Das sind Sammlungen von lebenden Pflanzen außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets. Konkret handelt es sich hier um die Kaffeesammlung in Bassin Martin auf Réunion und um unsere Pflanzensammlung im Botanischen Garten in Meise.“

„Das ist eine Sorte, die nur an einer einzigen Stelle in Kamerun wächst. Doch dort ist diese Sorte inzwischen längst verschwunden. In freier Natur ist sie also nicht mehr zu finden. Glücklicherweise haben wir davon Ableger erhalten, die wir hier im Botanischen Garten mit dem Ziel gezüchtet haben, die Pflanze beschreiben zu können“, so Stoffelen weiter: „Ich habe diese Sorte untersucht und beschrieben und meine Schlussfolgerung war, dass es sich um eine neue Sorte handelt, die bisher noch nie beschrieben wurde.“

Es passiert nicht jeden Tag, dass man eine neue Kaffeeart entdeckt, so der Botaniker weiter und das ist für eine Pflanze, die wirtschaftlich so wichtig war und ist, schon eine Überraschung: „Wir kennen jetzt 111 Kaffeearten, diese neue mit einbegriffen. Hier und da sind Wissenschaftler noch damit beschäftigt, neue Sorten zu beschreiben. Ich erwarte dieses Jahr noch einige, doch es bleiben weiter Lücken in unserem Wissen.“

