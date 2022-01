Im vergangenen Jahr wurden in Belgien 451 Mio. € Schwarzgeld beim Fiskus "regularisiert"

2021 gingen beim belgischen Fiskus 342 Dossiers ein, mit denen Schwarzgeld in Höhe von 451,4 Mio. € angegeben und regularisiert wurden. Dies ist aus Zahlen des Bundesfinanzamtes in Brüssel ersichtlich. Noch nie wurde in Belgien eine so hohe der Steuer bisher nicht gemeldete Summe offizialisiert.