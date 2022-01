Notfallplan für Belgiens Krankenhäuser vorbereitet: Betten werden dann für Coronapatienten nicht mehr vorgehalten

Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) sagte in der Ersten Kammer des belgischen Bundesparlaments, er gehen davon aus, dass dieser Notfall nicht eintreten werde: „Die Angaben, über die wir jetzt verfügen, weisen aus, dass Omikron seht ansteckend ist aber doch weniger für ernsthafte Erkrankung sorgt. In einigen Ländern gibt es zwar mehr Hospitalisierungen, doch nicht so sehr auf den Intensivstationen. Wir sind uns dessen aber nicht sicher, also bereiten wir das schlechteste mögliche Szenario vor.“

Dr. Frank Vermassen, Chefarzt der Universitätsklinik von Gent (UZ Gent) hält dies für eine gute Sache: „Falls wir in der Tat in eine solche Notsituation geraten, muss man die zur Verfügung stehende Kapazität so optimal nutzen, wie möglich. Das bedeutet aber auch, dass Entscheidungen getroffen werden und dass die Mittel, die zur Verfügung stehen, den Personen zugewiesen werden, die sie am dringendsten brauchen, unabhängig von der Pathologie, mit der sie sich anmelden.“

Geert Meyfroidt, Intensivarzt an der Universitätsklinik von Löwen (UZ Leuven) geht davon aus, dass viele Kliniken bereits so vorgehen. Er kann sich nicht vorstellen, dass hier 50 % aller Betten, wie die Krankenhausphase 1B erfordert, für Coronapatienten wirklich freigehalten werden. Aktuell seien 25 % aller IC-Betten mit Coronapatienten belegt: „Die 25 % freien Betten sind in diesem Moment natürlich nicht leer…“

Meyfroidt macht sich aber trotzdem Sorgen darüber, dass das Worst Case Scenario eintritt: „Die große Schwierigkeit ist, dass der Notfallplan sagt, ‚behandelt jeden Patienten nach den gleichen Kriterien‘. Und das ist die Frage: ‚Wie groß ist die Chance, dass der Patient das überlebt?‘“