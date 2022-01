Peinlicher Vorfall: In einem Impfzentrum wurde eine Spritze ein zweites Mal verwendet

Im Impfzentrum "Hoge Wal" in Evergem in Ostflandern ist am Samstag eine Spritze zweimal gebraucht worden. Ein Mitarbeiter hatte als Witz eine geleerte Spritze wieder in eine Dose für neue Impfungen gelegt. Ein Kollege nutzte diese Spritze dann für die Coronaimpfung eines 11 Jahre alten Mädchens und bemerkte zu spät, dass diese leer und bereits verwendet worden war. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft in diesem Vorfall.