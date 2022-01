Premier De Croo will keinen Indexsprung und geht nicht auf die Forderung der Wirtschaftsverbände ein

Trotz oder gerade wegen der steigenden Energiepreise und deren Einfluss auf die Preise will Premierminister Alexander De Croo (Open VLD, Video mit kurzem O-Ton in Niederländisch) vorerst nicht in die automatische Koppelung der Löhne und Gehälter an die Teuerungsrate eingreifen. Die Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände fordern einen sogenannten „Indexsprung“, sprich einen Verzicht auf die nächste Anpassung der Einkommen an den Index, also an die Teuerungsrate.