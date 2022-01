Corona in Belgien: Fast 2.000 Coronapatienten in Krankenhäusern – Ansteckungen nehmen zu

In Belgien steigen die Coronazahlen weiter nach oben: Die inzwischen durchschnittlichen fast 22.000 neuen Ansteckungen pro Tag sorgen auch dafür, dass wieder mehr an Covid-19 erkrankte Personen ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano meldet. Inzwischen werden knapp 2.000 Coronapatienten in den Krankenhäusern behandelt. Auf den Intensivstationen bleibt die Lage aber mehr oder weniger stabil. Inzwischen steht die Frage im Raum, ob mit Corona infizierte medizinische und pflegende Mitarbeiter in den Kliniken, die bisher nur auf Coronastationen arbeiten dürfen, wenn sie weder krank sind, noch Symptome aufweisen, angesichts von Corona nicht auch in anderen Bereichen eingesetzt werden können, um den Anforderungen des Gesundheitswesens gerecht werden zu können.