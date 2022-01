Die Cyberattacke auf die belgische Armee war schwerwiegender als bisher bekannt

Erst seit Dienstagnachmittag (11. Januar) kann aus dem Bundesverteidigungsministerium in Brüssel heraus wieder Emailverkehr stattfinden. Eine entsprechende Meldung der flämischen Tageszeitung Het Belang van Limburg wurde am Mittwoch von Verteidigungsministerin Ludivine Dedonder (PS) bestätigt. Der Cyberangriff auf die belgische Armee am 16. Dezember 2021 war wohl ernster als bisher bekannt und noch immer seien nicht alle Probleme gelöst, so das Blatt.