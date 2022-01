Gas und Strom schlagen zu Buche: Neu abgeschlossene Verträge sind im Durchschnitt 36 % teurer

Ein durchschnittlicher Haushalt in Flandern zahlte noch im Dezember 2021 knapp 3.900 € für ein Jahr Strom und Gas. Heute, Anfang 2022, muss man dafür per Anno etwas mehr als 5.400 € zahlen, 1.500 € mehr also. Die VRT-Nachrichtenredaktion fand dies bei der Analyse von rund 80 aktuellen Energie-Rechnungen und -Verträgen heraus.

VRT NWS stellte fest, dass alle Energielieferanten in Flandern ihre Preise deutlich anheben: