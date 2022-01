Impfpflicht in Belgien? Die Debatten kommen in Gang - Anhörungen im Parlament geplant

Das Thema einer möglichen Impfpflicht gegen das Coronavirus Covid-19 kommt in Belgien so langsam auf die Tagesordnungen der verschiedensten Gremien. Auf belgischer Bundesebene sind Anhörungen von Experten zu diesem Thema und eine Abstimmung im Parlament geplant. Ziel ist, eine breitgefächerte Debatte in der Ersten Kammer des belgischen Bundesparlaments zu führen. Inzwischen äußern sich die ersten Experten(gruppen) zu diesem Thema.