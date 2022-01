In Belgien sind und bleiben Firmenwagen weiterhin sehr beliebt

Im Laufe der vergangenen fünf Jahre stieg die Zahl der Firmenwagen in der Privatwirtschaft insgesamt um 26 %. Firmen- und Dienstwagen bleiben unter anderem ein attraktives Mittel, um Mitarbeiter einen Arbeitsplatz schmackhaft zu machen, auch und gerade in Zeiten, in denen es auf dem hiesigen Arbeitsmarkt viele offene Stellen gibt, die nur schwer zu besetzen sind, z.B. gut ausgebildete Fachkräfte.

Bei 67 % der Firmenautos handelt es sich um Dieselfahrzeuge. Allerdings sinkt diese Zahl langsam aber sicher zugunsten von Hybridfahrzeugen, so Charlotte Thijs, Mobilitätsexpertin bei Acerta gegenüber dem VRT-Sender Radio 1: „Das sind inzwischen 5,7 % der Firmenwagen und wir erwarten, dass neue steuerliche Maßnahmen dazu führen werden, dass auch mehr und mehr elektrische Wagen hinzukommen werden.“

Das Auto bleibt nach wie vor in Belgien auch weiter das beliebteste Transportmittel, um zur Arbeit zu pendeln. Etwa 60 % aller Arbeitnehmer in unserem Land fahren immer mit dem eigenen Wagen oder eben mit dem Firmenwagen zur Arbeit. Jeder dritte Angestellte aber, so die Erhebung von Acerta, nutzt mindestens für einen Teil seines Arbeitsweges auch das Fahrrad.

Diese Zahlen bleiben seit einigen Jahren mehr oder weniger stabil. Nur die öffentlichen Verkehrsmittel, Busse und Bahnen, verloren im Zuge der Coronakrise vor allem im Berufsverkehr etwas an Popularität.