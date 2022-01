Prinzessin Delphine erzählt zum ersten Mal ihre Geschichte im Fernsehen

"Meine Geschichte ist universell und in dem ich sie erzähle und teile, kann ich anderen Menschen, die sich in einer ähnlichen Lage befinden, helfen. Ich finde es wichtig, dass Kinder nicht das Opfer von Eltern werden, die Probleme haben. Ich tue das auch für mich selbst, damit der Rest meines Lebens weitergehen kann", so Prinzessin Delphine, die inzwischen von ihrem Vater aufgenommen wurde und die heute zum belgischen Königshaus gehört, zu ihren Beweggründen, für diese VRT-Reportage Rede und Antwort zu stehen.

Unser Video in englischer Sprache ist der Trailer zu einer dreiteiligen Serie, die ab diesem Mittwoch im ersten VRT-TV-Sender één zu sehen ist. Die belgischen Royals haben die Serie vorab sehen können. Aus dem Palast hieß es dazu, dass diese mehrteilige Reportage eine private Angelegenheit von Prinzessin Delphine sei. Sie selbst geht davon aus, so sagte sie gegenüber VRT-Royality-Beobachterin Pascale Mertens, dass diese Reportage keine negativen Auswirkungen auf die Beziehung zu ihrem Vater habe: "Die Reportage ist meiner Ansicht nach sehr positiv."