Virologe Van Gucht: "Nach der Omikron-Welle werden Frühjahr und Sommer entspannt"

Ein Anzeichen dafür sei, so Van Gucht, dass sich die Zahl der Ansteckungen auf Wochenbasis verdoppele, trotz der recht strengen geltenden Maßnahmen: „So etwas hat man bei der Grippe nicht, also ist es noch zu früh für einen Vergleich, doch wir werden uns in diese Richtung entwickeln.“

Aber, so der Virologe, die kommenden Wochen würden nicht einfach werden: „In einer oder zwei Wochen erreichen wir den Höhepunkt. Die Schulen sind wieder offen und die Leute sind nach den Weihnachtsferien wieder arbeiten gegangen. Das kann dem Virus wieder Rückenwind verschaffen. Wir erwarten auf dem Höhepunkt bis zu 400 Krankenhausaufnahmen pro Tag.“