Corona in Belgien: Über 2.000 Coronapatienten in den Krankenhäusern - Weniger Patienten auf den Intensivstationen

In Belgien steigen die Coronazahlen weiter nach oben: Die inzwischen durchschnittlichen mehr als 22.000 neuen Ansteckungen pro Tag sorgen auch dafür, dass wieder mehr an Covid-19 erkrankte Personen ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano meldet. Inzwischen werden mehr als 2.000 Coronapatienten in den Krankenhäusern behandelt. Auf den Intensivstationen sinkt die Zahl der Coronapatienten allerdings leicht.