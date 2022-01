Corona-Pandemie: Sciensano-Studie stellt erhebliche mentale Probleme in weiten Kreisen der Bevölkerung fest

Laut dieser Sciensano-Studie waren Anfang Oktober 2021 14 % aller Befragten mit ihrem Leben unzufrieden. Ende Dezember trugen schon 34 % aller Befragten dieses Gefühl in sich. Das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt in Brüssel ist sich dessen bewusst, dass dies deutlich an der Coronapandemie liegt, oder genauer an der Enttäuschung in diesem Zusammenhang, mit der die Bevölkerung auch in Belgien durch die Viruskrise konfrontiert ist.

Zwar kann sich der übergroße Teil der hiesigen Bevölkerung mit den Coronamaßnahmen, mit den Impfungen und mit allen anderen Unannehmlichkeiten arrangieren, doch inzwischen mehren sich die, die nicht mehr alle Vorschriften mittragen wollen. Viele hatten gedacht, irgendwann ist die Sache zu Ende und dann kamen die 4. Welle und im Zuge dessen die durch Omikron ausgelöste 5. Welle, bevor die 4. zu Ende gehen konnte.