Dem Imam der größten Moschee in Belgien ist die Aufenthaltsgenehmigung entzogen worden

Mohamed Toujgani, der Imam der Al-Khalil-Moschee in Molenbeek, gilt als einer der einflussreichsten islamischen Prediger in Belgien. Nach Ansicht der belgischen Sicherheitsbehörden gehe von dem Prediger, der die marokkanische Staatsbürgerschaft besitzt, eine Gefahr für die nationale Sicherheit aus. Mehr will die belgische Regierung derzeit offiziell nicht dazu sagen.

Asyl-Staatssekretär Mahdi bestätigte gegenüber VRT NWS, dass dem Imam die Aufenthaltsgenehmigung bereits im Oktober 2021 entzogen wurde und dass er sich derzeit auch nicht in Belgien aufhält. Mohamed Toujgani lebte fast 40 Jahre lang in Belgien und predigte eine äußert konservative Form des Islam.

Mahdi erklärte den Beschluss, ihn auszuweisen und gegen ihn ein zehnjähriges Einreiseverbot zu verhängen: „Wir haben in der Vergangenheit schon zu viele Hassprediger gehabt, die Raum hatten, um ihre Ideen zu verbreiten. Toujgani war vielleicht einer der Prediger, die den meisten Einfluss hatten. Hiermit wollen wir ein Signal setzen: Wer Hass säht, unsere Gesellschaft spaltet und eine Bedrohung für unsere Sicherheit bildet, der ist in unserem Land nicht willkommen. Heute nicht und auch in den kommenden Jahren nicht.“

Moslembuder? Marokkanischer Spion?

Experten sind der Ansicht, dass Imam Mohamed Toujgani Mitglied der Moslembrüder ist, eine religiös-politische Bewegung, von der nach Ansicht von Beobachtern zwar keine Gefahr ausgehe, denn sie sei grundsätzlich friedlich, doch ihr Ziel sei eine vollständige Islamisierung der Gesellschaft.

Ein weiterer Vorwurf gegen Toujgani lautet auf Spionage. Nach Zeugenaussagen aus dessen Umfeld soll er der marokkanischen Regierung nahestehen. Er ist unter anderem Vorsitzender der „Liga der marokkanischen Imame von Belgien“, eine Vereinigung, die angeblich stark unter dem Einfluss der marokkanischen Regierung steht. Diese Liga steht auch im Verdacht, extremistische Ansichten zu vertreten und für ihre Regierung zu spionieren.

Toujgani geht gegen die Ausweisung und gegen das Einreiseverbot gegen ihn in Berufung. Die entsprechenden Termine sollen zwar bereits verstrichen sein, doch seine Anwälte wollen den Vorgang anfechten. Seine Frau und seine Kinder leben in Belgien.