Eine Papierlagerhalle in Wachtebeke stand lichterloh in Flammen

In der Gebroeders Naudtslaan in Wachtebeke in der Provinz Ostflandern ist am Donnerstag die Lagerhalle des Unternehmens Crossport in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr bat die Anwohner und die Unternehmen in der Umgebung, wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen zu schließen.