Personalnotstand in Pflege- und Seniorenwohnheimen: Auch Ehrenamtliche und das Militär springen ein

Die belgische Armee hat 1.500 Soldaten in Bereitschaft stehen, um hier einzugreifen. Davon sind 200 Soldaten medizinisch geschult. Schon jetzt sind in flämischen Wohnheimen 24 Soldaten im Einsatz und zwar in Brügge, Ichtegem, De Pinte, Lievegem, Boechout, Mortsel und Hooglede.

In einem Pflegewohnheim in Pepinster in der Provinz Lüttich (die Gemeinde war erst Mitte Juli 2021 von der Hochwasserkatastrophe schwer betroffen) sind ebenfalls einige Militärs eingesprungen. Am Donnerstag wurden auch die ersten Soldaten zum Einsatz in Brüsseler Einrichtungen abkommandiert.

Neben den Soldaten springen auch ehrenamtliche Helfer ein, selbständige Pflegebeschäftigte und viele der Festangestellten schieben zahllose Überstunden.

Täglich werden es mehr Pflege- und Seniorenwohnheime sein, in denen der Personalmangel durch coronabedingte Quarantäne oder Isolation herrschen wird und inzwischen meldet die flämische Tageszeitung Het Laatste Nieuws, dass es auch zu größeren Erkrankungswellen bei Bewohnern kommt.

Johan Staes vom Unabhängigen Pflegenetzwerk Flandern (Vlozo) sagte gegenüber der Zeitung allerdings, dass der Krankheitsverlauf durch die hohe Impfquote in diesem Bereich in den meisten Fällen eher leicht verlaufe und dies sowohl beim Personal, als auch bei den Bewohnern.