"Wintermanifest": Über 100 Akademiker fordern eine nachhaltige Pandemiepolitik

Über 100 Wissenschaftler, Kulturschaffende und andere Personen aus dem sogenannten „Mittelfeld“ der Gesellschaft in Belgien fordern eine offene Debatte zum Thema Coronapolitik. Sie kritisieren in ihrem „Wintermanifest“, dass die Pandemie in unserem Land lediglich als ein rein epidemiologisches Problem angesehen werde und dass sich Politik und Gesellschaft viel zu sehr von Virologen und Epidemiologen leiten lasse.