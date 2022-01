Antwerpen: Erstes Gerichtsverfahren nach den erfolgreichen Sky-ECC-Ermittlungen

Im Antwerpener Justizpalast hat am Freitag der erste Prozess begonnen, der in Zusammenhang mit den Ermittlungen im sogenannten Sky-ECC-Dossier steht. Vor einem Jahr war es Ermittlern gelungen, die verschlüsselte Kommunikation des organisierten Verbrechens, in erster Linie des Drogenhandels, zu knacken.