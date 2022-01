Antwerpen: Führende Politiker müssen vor dem parlamentarischen PFOS-U-Ausschuss aussagen

An diesem Freitag wurden hochrangige Vertreter der Stadt und der Provinz Antwerpen im PFOS-Untersuchungsausschusse im flämischen Landesparlament in Brüssel angehört. Dabei war die Stimmung von Anfang an gereizt.

Es begann mit einem Vorwurf des N-VA-Provinzdeputierten und in der Provinz Antwerpen für Umweltgenehmigungen Verantwortlichen Luk Lemmens (Foto) in Richtung des Vorsitzenden des Ausschusses Hannes Anaf von den flämischen Sozialisten Vooruit. Der flämische Nationaldemokrat warf ihm und der Grünenpolitikerin Mieke Schauvlieghe, Ausschussmitglied, vor, einige unpassende Aussagen gegen ihn in den Medien getätigt zu haben.

„Hat diese Anhörung faktisch eigentlich noch Sinn? Hat das noch Sinn? Denn Sie als Vorsitzender und Sie als Berichterstatter dieser Kommission haben schon zweimal mit mir und mit unserer Deputation kurzen Prozess in den Medien gemacht. Sind Sie überhaupt, mein Herr und meine Dame, noch an Fakten interessiert oder an der Wahrheit?“

In den Medien wurde in der Tat suggeriert, dass gerade die Provinzdeputation in Antwerpen nicht mehr als ein Dienstleister für die Industrie sein soll, gerade auch, wenn es um Umweltgenehmigungen geht oder um Möglichkeiten, auch verseuchte Abwässer zu verklappen oder kontaminierte Erde loszuwerden.