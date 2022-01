Corona in Belgien: Mehr Covidpatienten im Krankenhaus, etwas Entspannung aber auf den Intensivstationen

Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus, vor allem mit der Omikron-Variante, steigt in Belgien weiter schnell. Im Durchschnitt stecken sich im Wochenvergleich pro Tag rund 23.600 Personen mit Covid-19 an. Aber, auf den Intensivstationen geht die Zahl der Coronapatienten leicht aber stetig zurück. Aufgrund von Übertragungsproblemen können wir an diesem Freitag nicht alle Zahlen weitergeben sondern müssen mit vorläufigen Daten des staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamts Sciensano vorlieb nehmen.