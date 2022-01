Kim De Gelder, der Kindermörder von Dendermonde, ist in die Psychiatrie verlegt worden

Kim De Gelder (Foto), der Mann der Täter des Messerangriffs auf die Kindertagesstätte „Fabeltjesland“ in Dendermonde in Ostflandern am 23. Januar 2009, wurde in die Psychiatrie verlegt. Seit 2 Jahren stand er auf einer Warteliste für eine Internierung, denn er gilt in den Augen der Justiz als unzurechnungsfähig.