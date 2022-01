"Operation Zero": Staatsanwaltschaft will im belgischen Fußballskandal 57 Verdächtige vor Gericht bringen

In diesen Skandal sind zahlreiche belgische Erst- und Zweitligavereine verwickelt, z.B. KV Mechelen, Rekordmeister RSC Anderlecht, SC Charleroi, Standard Lüttich, KV Kortrijk, Oud-Heverlee Leuven (OHL), Waasland-Beveren, Sporting Lokeren, Racing Genk, Club Brugge und KAA Gent.

Die nächsten Schritte

Inzwischen ist der Antrag der Bundesstaatsanwaltschaft aufgestellt und in diesen haben jetzt die Anwälte Einblick. Sie können jetzt zusätzliche Ermittlungen einfordern. Dabei wird auch überprüft, ob die Ermittlungen von Justiz und Polizei den Regeln und Gesetzen entsprochen haben. Dabei geht es auch um Formfehler, die Anwälte zugunsten ihrer Mandanten ausschlachten könnten.

Danach muss die Ratskammer beschließen, wer von den 57 Verdächtigen, die die Bundesstaatsanwaltschaft vor dem Richter sehen will, definitiv angeklagt und vor Gericht gestellt wird. So schnell wird es also zum eigentlichen Gerichtsverfahren nicht kommen. Diese nächsten Schritte können einige Monate in Anspruch nehmen. Ganz nebenbei: Am Rande dieses Verfahrens erwartet rund 200 Personen in diesem Zusammenhang ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung beim belgischen Fiskus.