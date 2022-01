Verzögerungen im Hafen von Antwerpen - Reedereien müssen in andere Häfen ausweichen

"Auch andere Häfen haben Probleme"

Annick De Ridder (N-VA), die Hafenschöffin des Stadtrates von Antwerpen, teilt die Sorgen der Reederei MSC: „Unser Ziel ist, um als Hafen so attraktiv wie möglich zu sein. Wir werden gerade mit einigem an Herausforderungen konfrontiert, doch wir sind damit in Europa nicht alleine. Durch die Pandemie gibt es Verspätungen und Engpässe im Antwerpener Hafen aber die gibt es auch in Rotterdam, in Hamburg und in Bremerhaven. In den USA gibt es Wartezeiten von bis zu einem Monat.“

Inzwischen sei man aber dabei, beschleunigt neue Lotsen und Hafen- und Dockarbeiter auszubilden, so De Ridder. Aber auch hier würden zahlreiche offene Stellen nur schwerlich besetzt: „Wir überlegen gerade mit den Schlepperdiensten, mit den Lotsen und mit den operationellen Dienstleistern, wo die Flaschenhälse liegen, damit wir vor Ort eingreifen können. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir aus dieser Sache gestärkt herauskommen.“