Virologe Steven Van Gucht: "Noch nie zirkulierte so viel Coronavirus"

Aktuell werden in Belgien 406 Coronapatienten auf Intensivstationen behandelt. Das sind 14 % weniger als in der vergangenen Woche. „Dieser Rückgang der Zahl der Intensivpatienten hält sich schon länger als erwartet. Das ist ein hoffnungsvolles Signal“, so der Virologe Steven Van Gucht im Rahmen des wöchentlichen Pressebriefings des staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamtes Sciensano, dessen Leiter er ist.