Bewährungsstrafe für Mann, der Kneipenwirt wegen einer Impfpasskontrolle niedergestochen hat

Die Messerstecherei ereignete sich während des ersten Wochenendes, an dem die Gastwirte in Brüssel einen Nachweis über den Impfstatus ihrer Gäste prüfen mussten. Der Vorfall ereignete sich in der Visverkopersstraat, in der Brüsseler Altstadt. Der Angreifer war zu diesem Zeitpunkt betrunken. Sein Anwalt behauptete, der Wirt habe seinen Mandanten auch geschlagen, als er ihn aus dem Lokal warf.

Der Richter schenkte dieser Version der Ereignisse wenig Glauben und befand den Angeklagten für schuldig. Er wird wahrscheinlich keine Haftstrafe antreten müssen, da die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde.