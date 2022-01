Entwarnung kam zu früh: Noch 15% der Neuansteckungen sind auf Delta-Variante zurückzuführen

Die Prognose, dass die Omikron-Variante schon Ende letzten Jahres vollständig dominieren würde, hat sich in den vergangenen Wochen nicht bewahrheitet, da die Omikron-Variante zwischen dem 30. Dezember und dem 5. Januar erst 86,4 % der Infektionen ausmachte, so das Sciensano Institut für öffentliche Gesundheit.

"Die Zahl der Neuinfektionen mit der Delta-Variante wird auf 15% geschätzt. Ob das eine gute oder schlechte Nachricht ist, hängt davon ab, wie man die Dinge betrachtet. Es scheint jedoch, dass Delta krankmachender ist als Omikron", betonte Dirk Ramaekers.

Trotz der Ausbreitung von Omikron zirkuliert die Delta-Variante also weiterhin, und das hat Auswirkungen auf das Gesundheitssystem, betont auch der Leiter der Taskforce Impfung. "Unsere Krankenhäuser müssen diese Variante weiterhin berücksichtigen. Die Situation ändert sich schnell, wir müssen also abwarten, was die nächsten Wochen bringen. Die Impfstrategie muss auch die Tatsache berücksichtigen, dass die Delta-Variante noch nicht der Vergangenheit angehört", schloss Ramaekers.