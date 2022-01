Flämischer Drei-Sterne-Koch Peter Goossens wird Chef des Restaurants ‚La Réserve‘ in Knokke

Goossens wurde vom Unternehmer Marc Coucke und dem Baupromotor Bart Versluys überzeugt, die Herausforderung anzunehmen, nachdem sie das berühmte Hotel im vergangenen Jahr mit der Absicht erworben hatten, ihm neuen Schwung zu verleihen. Das Hotel La Réserve ist einer der vielen Trümpfe von Knokke. Zurzeit hat es bereits vier Sterne, aber die Unternehmer wollen es auf fünf aufwerten, um mehr internationale Gäste anzulocken.

Für die Renovierung werden sieben Millionen Euro investiert. Marc Coucke sagt dazu: "Einer der besten Köche der Welt wird dieses kultige Lokal auf das höchste Niveau bringen".

Peter Goossens führt den ‚Hof van Cleve‘ seit 1992. Im Jahr 2005 wurde das Restaurant mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Damit ist Goossens der jüngste Koch Belgiens, der von dem französischen Führer mit dieser Auszeichnung bedacht wurde.

Die Unternehmer sagen, dass sie im Moment nicht das Ziel haben, das ‚La Réserve‘ in ein Drei-Sterne-Restaurant zu verwandeln, sondern in ein Restaurant, in dem es sich für alle angenehm speisen lässt und das den Namen von Peter Goossens verdient hat.

Der Chefkoch wird "berühmte Gerichte mit viel Respekt für die lokalen Produkte kreieren. Ein Hauch von Klassik und Innovation, wo nötig". Für Goossens ist das Meer eine wichtige Inspirationsquelle für seine Küche.