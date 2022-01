Große Polizeiaktion gegen Diebesbanden und Menschenschmuggel in West- und Ostflandern

In West- und Ostflandern führt die Polizei am heutigen Samstagabend eine groß angelegte Kontrollaktion durch. Der Schwerpunkt der Kontrollen liegt vor allem auf Diebesbanden, Drogenhandel und Menschenschmuggel. Siebenundzwanzig Polizeibezirke, der Zoll, die flämische Steuer- und Zollverwaltung, die Ausländerbehörde und Polizeianwärter sind an der Aktion beteiligt. Die französische und die niederländische Polizei sind ebenfalls beteiligt.