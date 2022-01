Mehr als 2.100 Corona-Patienten im Krankenhaus, davon 410 auf der Intensivstation

"Noch nie waren so viele Coronaviren im Umlauf", sagte der Virologe Steven Van Gucht gestern. Und das lässt sich an den Zahlen ablesen. Die Zahl der Corona-Infektionen stieg um 51 Prozent auf 24.162. In unseren Krankenhäusern liegen nun insgesamt mehr als 2.100 Covid-Patienten. Mehr als 400 Menschen befinden sich noch immer auf der Intensivstation. Dies geht aus den vorläufigen Daten des Gesundheitsinstituts Sciensano hervor.