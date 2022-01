Suspendierung droht: Immer noch sind fast 50.000 Beschäftigte im Gesundheitswesen nicht geimpft

Von den 538.896 Beschäftigten des Gesundheitswesens in Belgien sind nach den neuesten Zahlen 490.246 vollständig geimpft. "Die letzten rechtlichen Schritte für die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen werden derzeit unternommen, und im Prinzip können wir in den kommenden Wochen landen", sagte Dirk Ramaekers, Leiter der Taskforce Impfung, in einem Pressegespräch.