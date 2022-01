Antwerpener Jazzmusiker Fred Van Hove ist gestorben: Pionier des europäischen Free Jazz

Fred Van Hove ist in Antwerpen geboren und aufgewachsen. Er war mehr als 60 Jahre lang in der Musik tätig. Nach seinen eigenen Worten wurde er als Musiker stark von dem typischen Klang der Antwerpener Kirchenglocken beeinflusst. Van Hove spielte verschiedene Instrumente: Klavier, Akkordeon, Kirchenorgeln und Glockenspiel. Er war auch als Komponist tätig.

In den sechziger und siebziger Jahren spielte er zusammen mit dem deutschen Saxophonisten Peter Brötzmann und dem niederländischen Schlagzeuger Han Bennink. Van Hove arbeitete aber auch im Duett und solo. Das Schaffen von Atmosphäre stand im Mittelpunkt seiner Konzerte, das Durchbrechen fester musikalischer Codes, weit weg von jeder Form von Vorhersehbarkeit.

Vor allem auf dem Gebiet der freien Musik und der Improvisation ist Van Hove ein großer Name im In- und Ausland. Mit seiner Vision und seinem musikalischen Ansatz hat er viele Musiker inspiriert. In seiner Karriere hat er mit fast allen großen Namen des Jazz gespielt. Van Hove zufolge existiert improvisierte Musik erst dann, wenn sie tatsächlich gespielt wurde. Als Künstler geht es also darum, auf seinem Instrument einen eigenen Klang zu entwickeln, der nicht einfach von jemand anderem reproduziert werden kann.