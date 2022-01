Ballonfahrer aus Sint-Niklaas bricht (erneut) belgischen Rekord: von Chimay nach Stekene in 14 Stunden

Der längste Flug in einem Heißluftballon wurde bisher vom Flamen Ramses Vanneste aus Zwevegem gehalten. Im Oktober 2019 blieb er 11,5 Stunden lang in der Luft.

"Für einen solchen Rekordversuch muss das Wetter perfekt sein", sagte uns David Spildooren kurz nach seiner Landung in Stekene in Ostflandern. "Dieser Tag war wettertechnisch das perfekte Fenster. Es darf nur sehr wenig Wind wehen. Ich bin nachts ganz allein in Chimay in der Provinz Hennegau gestartet. Kurz nach 16 Uhr bin ich in meiner Region gelandet."