Der Weihnachtsbaum von Hasselt erhält ein zweites Leben als Märchenbaum

Auf dem Grote Markt (dt.: Großer Markt) in Hasselt hat ein Holzkünstler einen Weihnachtsbaum mit der Kettensäge in einen Märchenbaum verwandelt. Der Baum wird noch 14 Tage lang im Stadtzentrum stehen bleiben, danach wird er an einem anderen Ort in Hasselt einen festen Platz erhalten.