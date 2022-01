E40-Autobahn in Veurne: Auto brennt aus, Insassen und ihre Hunde ins Krankenhaus gebracht

Das Auto mit belgischem Kennzeichen war in Richtung Calais unterwegs, als gegen 11 Uhr plötzlich Flammen aus der Motorhaube schlugen. Die Ursache war wahrscheinlich ein technischer Defekt. Der Fahrer stellte das Fahrzeug auf dem Pannenstreifen in der Nähe der Brücke über den Brugsesteenweg in Veurne ab. Das französischsprachige Paar brachte sich und seine Hunde in Sicherheit. Sie wurden mit einem zufällig vorbeikommenden privaten Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.