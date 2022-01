Plötzliche Luftdruckschwankungen in Belgien aufgrund eines Vulkanausbruchs in 16.000 km Entfernung

Gestern Abend wurden in unserem Land plötzliche Luftdruckschwankungen beobachtet. Es scheint eine Folge des Vulkanausbruchs unter dem Ozean in der Nähe der Insel Tonga im Pazifischen Ozean auf der anderen Seite der Erdkugel zu sein. Dies führte dazu, dass der Luftdruck in unserem Land zunächst anstieg und unmittelbar danach wieder sank. Auch heute Morgen wurde eine kleine Abweichung gemessen.