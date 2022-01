Prinzessin Delphine scheidet bei "Dancing with the Stars" aus, nachdem sie für Make-A-Wish getanzt hat

Prinzessin Delphine und ihr professioneller Tanzpartner Sander Bos sind in der Tanzsendung "Dancing with the stars" auf Play4, ein flämischer Privatsender, ausgeschieden. Der bemerkenswerte TV-Auftritt der Prinzessin dauerte vier Folgen. Ihr letzter Tanz war zugunsten der Organisation Make-A-Wish, für die sie an dem Programm teilnahm.