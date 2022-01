Vielversprechendes Pilotprojekt in Nieuwpoort: Meerwasser wird trinkbar gemacht

Drei Unternehmen - Aquaduin, Farys und De Watergroep - arbeiten an diesem Pilotprojekt. Wenn es sich nach drei Monaten als erfolgreich erweist, soll bis 2025 eine neue Produktionsstätte entstehen, die Süß-, Brack- und Meerwasser in Trinkwasser umwandeln kann, und zwar bis zu vier Millionen Kubikmeter jährlich, was dem Jahresverbrauch der Stadt Ostende entspricht.

Ziel ist es, dass Flandern auch in Zeiten großer Trockenheit jederzeit über ausreichend Trinkwasser verfügen kann. Die Sommer werden nämlich immer häufiger anfällig für Hitzewellen. Der Norden Belgiens verfügt nur über eine begrenzte Menge an Trinkwasser. Die Süßwasservorräte sind begrenzt, vor allem in der Provinz Westflandern, die im Sommer viele Touristen beherbergt.

Neue und zuverlässige Trinkwasserquellen müssen erschlossen werden. Die drei Unternehmen hatten daher die Idee, eine neue Anlage zu entwickeln, die auch Meerwasser entsalzen kann. Der Schleusenkomplex De Ganzepoot in Nieuwpoort wurde als Standort gewählt, weil hier sechs Wasserläufe und die Nordsee zusammenfließen. Es fließt also Süßwasser aus Flüssen, aber auch Salzwasser aus dem Meer und Brackwasser. Die neue Anlage soll testen, ob es möglich ist, diese unterschiedlichen Wasserqualitäten trinkbar zu machen.