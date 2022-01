Vor 6 Jahren Flucht aus Afghanistan, jetzt täglich im Testzentrum von Gent: die Geschichte des Arztes Syed Wahidi

Nach seinem Studium in Indonesien arbeitete er erneut für die afghanische Regierung, diesmal in der Abteilung für ländliche Rehabilitation und Entwicklung. Die Familie Wahidi hatte Erfolg: Syeds Vater, Sayed Fazlullah Wahidi, wurde Gouverneur von Herat, einer Provinz im Nordwesten Afghanistans an der Grenze zu Iran und Turkmenistan.

Dennoch musste Syed Wahidi 2015 erneut fliehen. "Eine Bombe war unter einem Auto in der Nähe meines Wagens platziert worden. Dabei wurden mehrere Menschen getötet. Später stellte sich heraus, dass sie sich geirrt hatten und dass ich höchstwahrscheinlich das Ziel war. Kurz nach dem Anschlag erhielt ich eine Warnung von den Taliban. Sie waren noch nicht an der Macht, hatten aber ein starkes Netzwerk in Kabul".