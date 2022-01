Corona: Verläuft die Omikron-Welle glimpflicher als von den Statistikern prophezeit?

"Die Zahlen sind nicht explodiert", sagt Molenberghs, "aber die Tageszahlen sind in letzter Zeit gestiegen". Der Biostatistiker verweist auf die Situation im Ausland, wo Omikron früher zuschlug.

"Im Vereinigten Königreich gab es einen stabilen Anstieg der Krankenhausaufenthalte ab Weihnachten. Inzwischen sind die Krankenhauszahlen im Vereinigten Königreich rückläufig".

Auch in Spanien, Portugal und Frankreich steigen die Krankenhauszahlen weiter an. In den USA hat sich die Zahl der Krankenhausaufenthalte durch Omikron verzehnfacht, aber Molenberghs verweist auf die niedrigere Ausgangsbasis in den USA, da die Deltawelle dort früher vorbei war.

Die Omikron-Variante übt auch weniger Druck auf die Intensivpflege aus. Der Virologe Steven Van Gucht verweist auf eine stärkere Immunität durch Impfungen und frühere Infektionen sowie auf die Omikron-Variante, mit einem weniger schwerwiegenden Krankheitsverlauf. Molenberghs merkt an, dass die Delta-Variante immer noch am häufigsten dafür verantwortlich ist, dass Menschen auf der Intensivstation landen.