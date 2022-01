Der 22. Spieltag in der Jupiler Liga war (nicht nur) coronabedingt ein seltsamer Spieltag

Am Freitag begann der Spieltag mit einem 2:2 zwischen AA Gent und KV Kortrijk und auch die Begegnungen Club Brügge gegen STVV Sint-Truiden (2:0), Racing Genk gegen Beerschot (4:1) und Antwerp gegen den SC Charleroi (3:0) waren „normale“ Spiele.

Doch das Spiel zwischen OHL Löwen und KV Mechelen fand nicht statt. Mechelen hatte den Verband gebeten, die Partie zu verlegen, denn 5 Feldspieler und beide Keeper, sowohl der erste als auch der Reservetorwart konnten aufgrund einer Corona-Infizierung nicht spielen. Der KBVB gab nicht statt und Mechelen fuhr nicht nach Löwen. Theoretisch müsste Mechelen diese Partie formal mit 5:1 verlieren, doch dazu wurde noch nichts entschieden.

Die Partie Zulte Waregem gegen KV Ostende fand nicht statt - Corona. Die AS Eupen hatte ebenfalls darum gebeten, die Partie gegen CS Brügge zu verlegen. Im Kader der AS wurden 16 Corona-Ansteckungen gemeldet. Der KBVB gab nicht statt und die Eupener verloren auf eigenem Platz mit 0:2. Unter den Spielern waren auf der Reservebank auch Amateure, die noch nicht einmal alle Trikots mit ihren Namen hatten…

Und dann war da noch das Spiel RFC Seraing gegen Union Saint-Gilloise, das Duell der Aufsteiger. Im Laufe der Partie zog in der Lütticher Gegend so viel Nebel auf, dass der Schiedsrichter in der Halbzeitpause beim Stand von 0:2 abbrach. Diese zweite Halbzeit der Partie soll am Dienstag (18. Januar) nachgeholt werden.