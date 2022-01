Eiskunstlauf: Die Belgierin Loena Hendrickx verpasst knapp eine EM-Medaille und wird Vierte

Nach der kurzen Kür musste Loena Hendricks lediglich sie spätere Europameisterin Kila Valevia vor sich dulden. Es bestand also die Möglichkeit, dass sie die erste EM-Medaille für eine belgische Medaille im Eiskunstlauf in der Wintersportgeschichte holen könnte. Der Druck war also hoch, sehr hoch.

Zudem war die Konkurrenz der noch sehr jungen russischen Eiskunstläuferinnen, die aktuell sehr gut sind, äußerst stark. Offenbar war Loena Hendrickx diesem Druck nicht wirklich gewachsen und sie leistete sich in der freien Kür zwei Stürze, was sie auf Rang 4 zurückwarf.

Sie wusste noch auf dem Eis, dass die große Medaillenchance damit vertan war, denn trotz guter Punkte von Seiten der Jury waren zwei der Russinnen noch besser und somit war das Siegertreppchen eine rein russische Angelegenheit. Dennoch ist mit Hendrickx in Zukunft zu rechnen. Mal sehen, wozu sie bei den Olympischen Winterspielen in Peking im Stande ist.

Erst einmal will sich Loena Hendrickx jetzt mit einem Mentalcoach treffen, um zu prüfen, wie sie mit dem Druck auf dem Eis umgehen kann.