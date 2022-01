Niederländische Suche nach 34-jährigem Mann und 4-jährigem Kind verläuft ergebnislos, Mutter fleht: "Bring meinen Sohn nach Hause"

"Die Mutter meldete das Verschwinden ihres vierjährigen Sohnes am vergangenen Wochenende und gab an, dass der Mann, der sich um ihr Kind kümmerte, seit mehreren Tagen nicht mehr zu erreichen sei", sagte Annelies Verstraete von der Staatsanwaltschaft Ostflandern gegenüber VRT NWS. "Natürlich hoffen wir, das Kind lebend und unversehrt zu finden".

Auf der Website der Bundespolizei heißt es, dass die Staatsanwaltschaft nach dem 34-jährigen Dave De Cock und dem 4-jährigen Dean Verberckmoes sucht. "Sie wurden zuletzt am Mittwoch, den 12. Januar um 10.30 Uhr in der Dalstraat in Sint-Niklaas gesehen. Seitdem fehlt von ihnen jede Spur", heißt es im Fahndungsmeldung.

Im Interesse der Ermittlungen kann die Staatsanwaltschaft nicht viele Einzelheiten über das Verschwinden bekannt geben, nur dass Dave De Kock in einem grauen Peugeot 206 mit dem Kennzeichen 2-ACR-250 unterwegs war.

Nachstehend finden Sie den Fahndungsbericht mit Fotos des Jungen und des verschwundenen Mannes: