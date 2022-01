Quarantänevorschriften für Kinder unter 12 Jahren mit Hochrisikokontakt ändern sich erneut

Kinder unter 12 Jahren, müssen nach einem Hochrisikokontakte in ihrem Haushalt, die Quarantänevorschriften für nicht geimpfte Personen befolgen. Dies wurde am Sonntag von Sciensano klargestellt. Letzte Woche war bereits angekündigt worden, dass Kinder, die in ihrem Haushalt mit einer Covid-positiven Person in Kontakt kommen, entgegen der ursprünglichen Ankündigung in Quarantäne müssen und nicht in die Schule gehen dürfen.