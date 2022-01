Veteranen suchen ihre Kameraden, mit denen sie Anfang der 1960er Jahre eine "grausame Kriegszeit" erlebten

Nach rund 60 Jahren hoffen die drei Veteranen Paul Dullers (80) aus Lummen, Roger Vanhees (79) aus Borgloon und Frans Haegemans (79) aus Antwerpen noch immer auf eine offizielle Anerkennung für die Missionen und Geheimoperationen, die sie mit 15 weiteren Kameraden in den Jahren 1960 und 1961 in den ehemaligen belgischen Kolonien Kongo, Ruanda und Burundi ausführen mussten. Ihr Peloton aus insgesamt 18 Fallschirmsoldaten, die damals alle zwischen 18 und 19 Jahren alt waren, wurden in „sehr grausame kriegerische Handlungen“ verwickelt, wie die drei Veteranen heute sagen.

Als am 11. Juli 1960 die Region Katanga im Kongo die Unabhängigkeit ausgerufen hatte, sollten die 18 jungen Soldaten der Eliteeinheit Pioniere-Pontonniere (PiPo) in der damaligen Region Ruanda-Urundi eine „bewaffnete humanitäre Missionen“, genannt „Operation Zebra“ durchführen. Doch dies entwickelte sich zu einer regelrechten kriegerischen Operation: „Dicht bei der Grenze zwischen Ruanda und Kongo mussten wir an einem Staudamm eine Brücke über den Ruzizi-Fluss beobachten und verteidigen. In Changugu sind wir im Rahmen dieser Operation dem Totentanz entkommen.“

