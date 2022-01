Zara Rutherford‘s Alleinflug um die Welt noch nicht zu Ende: "Ich warte auf besseres Wetter“

Die Neunzehnjährige mit der belgisch-britischen Staatsangehörigkeit ist inzwischen weltweit bekannt. Sie ziert nicht nur die belgischen Titelseiten, sondern auch die Zeitungen in den Vereinigten Staaten und Großbritannien haben ihr viele Seiten gewidmet. "Zara selbst ist an all diesen Interviewanfragen nicht interessiert", sagt ihre Mutter. "Und wir als Eltern auch nicht. Wir wollen uns voll und ganz auf die Arbeit von Zara konzentrieren können.“

Ob Zara nach ihren Abenteuern nicht in ein schwarzes Loch fallen wird? "Zara hat schon Pläne für die Zeit nach ihrem Weltrekordflug", weiß Mutter Beatrice. "Sie will ihre Mission fortsetzen: Sie will weiterhin deutlich machen, dass auch Mädchen Außergewöhnliches leisten können. Sie plant, Vorträge in Schulen zu halten und wird auch an der Universität studieren.“