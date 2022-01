Atom-Aufsichtsbehörde FANC: Die beiden jüngsten Meiler in den belgischen AKW können sicher länger laufen

Nach Ansicht der belgischen Bundesagentur für nukleare Kontrolle, FANC, können die beiden jüngsten Kernreaktoren unseres Landes, Doel 4 und Tihange 3, auf eine sichere Art und Weise noch länger am Netz bleiben. Eigentlich ist der Atomausstieg in Belgien auch gesetzlich bis 2025 vorgesehen, doch es bestehen in bestimmten Kreisen Zweifel darüber, ob es bis dahin ausreichend Alternativen zur Stromproduktion in Belgien gibt.