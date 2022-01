Ein halbes Jahrhundert lang im Unkraut verschwunden: Die Geschichte der alten Lokomotive von Zellik

erzählte: „Es ist überraschend, dass dieser Lokomotive jetzt erst so viel Aufmerksam gewidmet wird. Ich fand es schon schön, dass sie so verborgen dort steht, so, wie ein verborgener Schatz.“

Die Lokomotive ist inzwischen sichtbar geworden, denn an diesem Waldstück in Zellik läuft ein neuer Fahrradweg entlang und aufgrund der Arbeiten daran, wurde einiges an Unkraut und Wildgewächs dort entfernt. Fotografin Neukermans bemerkt aber auch, durch Herbst und Winter viele Blätter gefallen sind und dass die Lok dadurch auch sichtbarer geworden ist.

