Erste mit Windkraft betriebene Schnellladestation für E-Autos in Flandern in Betrieb genommen

In Gent ist die erste ultraschnelle Ladestation für elektrische Autos in Betrieb genommen worden, die mit Windkraft Strom erzeugt. Der Stromproduzent Engie hat am Standort Rodenhuize im Genter Hafen drei Windräder direkt an die zwei Ladestationen an der Schnellstraße R4 angeschlossen. Dies ist die erste Stromtanke ihrer Art in ganz Belgien.