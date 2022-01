Fünf Festnahmen in Antwerpen im Rahmen von internationalen Ermittlungen gegen Drogendealer

Die Drogenfahnder der belgischen Bundespolizei in Antwerpen haben im Auftrag eines Untersuchungsrichters in verschiedenen Ortsteilen der Hafenstadt 14 Hausdurchsuchungen durchgeführt. Dabei wurden 5 Verdächtige festgenommen. Die Aktion ist Teil von Ermittlungen in einem Fall von internationalem Drogenschmuggel und -handel.